Gianfranco Giuliani è il nuovo presidente di Casagit Salute

L’Assemblea nazionale di Casagit Salute ha eletto oggi il nuovo Consiglio di amministrazione della Società nazionale di Mutuo Soccorso, costituita dai giornalisti italiani. Il Cda si è immediatamente riunito eleggendo presidente Gianfranco Giuliani. Vicepresidente vicario è Gianfranco Summo, vicepresidente Grazia Maria Napoli, segretario del Cda Andrea Artizzu.

Il Consiglio di amministrazione si completa – in parità di rappresentanza di genere – con Laura Berti, Tiziana Bolognani, Claudio Cumani, Guido Filippi, Carlo Gariboldi, Stefania Tamburello, Carola Vai e Alessandra Costante come rappresentante della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Gianfranco Giuliani, 59 anni, caposervizio in Cronaca al quotidiano “La Prealpina” di Varese, ha ricoperto nel precedente mandato il ruolo di vicario con l’ex presidente Daniele Cerrato.

«Quello di oggi non è un punto d’arrivo, né, in realtà, un punto d’inizio -ha commentato-. Guardiamo al futuro consapevoli di quanto fatto negli ultimi anni: la trasformazione di Casagit in Società di mutuo soccorso, la costituzione di Fondazione Casagit, le tante sfide cui abbiamo dovuto rispondere per la salute dei giornalisti italiani. Oggi si aggiunge una nuova tappa in un percorso che mi ha dato tanto. L’impegno è quello di continuare a costruire. Grazie ai tanti colleghi hanno reso possibile tutto questo, in Lombardia come a Roma. Grazie a chi ha fin qui condiviso il mio cammino professionale e non solo, grazie a chi lo condividerà».