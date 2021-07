Gli scacchi giganti conquistano i gorlesi

Una bella serata all’insegna della passione per gli scacchi. Nella serata di ieri, martedì 20 luglio, gli abitanti di Gorla Maggiore hanno potuto gustarsi un evento singolare, dedicato al gioco degli scacchi. Fondamentale la consulenza di Giulio Grigioni, Istruttore FSI (Federazione scacchistica Italiana), che ha seguito i partecipanti con le pedine giganti.

«Hanno giocato due professionisti spiegando le mosse, poi hanno fatto una partita, sia con i bambini presenti che con i loro genitori. Tutti si sono divertiti tantissimo – racconta con soddisfazione l’assessore alla Cultura Antonella Scolfaro – L’istruttore Giulio è stato veramente bravo, ora ha in programmazione anche dei camp estivi».

Un evento proposto per intrattenere i gorlesi in una sera d’estate, godendo appieno dei bei giardini di via Togliatti, ma non solo. La finalità era anche regalare un’occasione di crescita a tutti i presenti. Come avevano spiegato gli organizzatori: