Incidente all’incrocio: due feriti a Cassano Magnago

E’ delle 9 di mattina di lunedì 5 luglio l’incidente avvenuto in via Giacomo Matteotti a Cassano Magnago.

Due auto sono entrate in collisione all’altezza di un incrocio.

Pronti i soccorsi da parte dell’ambulanza del 118. Gli occupanti, una donna di 47 anni e un uomo di 63, sono feriti ma in maniera che non mette in pericolo la loro vita: i soccorsi sono infatti catalogati in codice giallo.