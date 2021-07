La Discesa internazionale del Tevere non si ferma 

Le restrizioni legate alla pandemia non hanno fermato la 42esima edizione della DIT-Discesa Internazionale del Tevere per Acquaviva Uisp: “Idee in movimento per un fiume partecipato” è stato lo slogan dell’edizione di quest’anno. Infatti, la Discesa ha da sempre tra le sue finalità la promozione delle pratiche sportivo-escursionistiche in canoa, sup e rafting, oltre che a piedi e in bici, alla riscoperta delle percorrenze fluviali e riparie del Tevere.

«Il classico programma della manifestazione è stato riformulato per via delle limitazioni legate alla pandemia – spiega Gianni Russo, tra gli organizzatori della manifestazione per Uisp – nel corso delle discese sono stati affrontati temi legati alla tutela dell’ambiente fluviale e ripario». Il tema ambientale è al centro della manifestazione, ma anche delle attenzioni dell’Acquaviva Uisp: la Discesa, negli anni, ha aperto una nuova modalità di intervento, dando origine a un sistema di eventi che mettono il fiume al centro dell’attenzione delle comunità, attraverso un approccio trasversale che valorizza cultura, tradizioni e attenzione all’ambiente.

Il nuovo responsabile della manifestazione, Maurizio Zaccherotti: «Per il futuro lavoreremo sulla formazione come l’abbiamo costruita in questi anni ma continuando a migliorarla, vogliamo puntare su tecnici formati, aggiornati e di altissima qualità. Sport e ambiente sono le nostre parole d’ordine e continueremo a lavorare sui contratti di fiume: un impegno su più fronti che vogliamo sistematizzare e formalizzare, sottoscrivendo patti e protocolli d’intesa con enti che condividono la nostra sensibilità. Inoltre, è nostra intenzione trovare connessioni con gli altri Settori di attività che si muovono nell’acqua, per andare oltre la specializzazione e creare educatori innovativi, che sappiano spaziare tra varie attività con al centro l’acqua».

La tappa di avvio della Discesa Internazionale del Tevere si è svolta il 2 giugno con la discesa dall’Aniene al Tevere: l’imbarco è avvenuto nei pressi dell’antico Ponte Nomentano e lo sbarco al Ponte della Musica, un inconsueto percorso fluviale urbano lungo circa 15 chilometri all’interno dell’Urbe. 100 pagaiatori hanno solcato le acque dei due fiumi e la partecipazione di tante associazioni attive nella valorizzazione dei territori alla confluenza tra i due fiumi che hanno organizzato eventi culturali, visite guidate, escursioni riparie.