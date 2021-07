La Mostra scambio di Auto Moto Bici e ricambi d’epoca si trasferisce alla E-Work Arena

Nuova location per l’edizione straordinaria della Mostra Scambio di Auto Moto Bici Ricambi d’epoca e modellismo organizzata dall’associazione Bustocca Auto Moto Anni ‘70.

La due giorni andrà in scena questo weekend 10 e 11 luglio presso E-Work Arena in Viale Gabardi 43 a Busto Arsizio. Stesso format, in versione ridotta per adattarsi alla capienza della location ed esclusivamente all’aperto.

Vista la temporanea indisponibilità di Malpensafiere per la campagna di vaccinazione anti-covid l’organizzazione, grazie alla pronta risposta dell’amministrazione comunale e alla disponibilità della UYBA (Busto Volley) padrone di casa in E-Work Arena, ha prontamente trovato un’alternativa per soddisfare la richiesta di espositori ed appassionati del settore. Gli oltre 300 spazi espositivi sono risultati sold out nel giro di pochi giorni.

Se volete respirare un po’ di normalità, sempre nel massimo rispetto di tutte le disposizioni anti-COVID, la Mostra Scambio vi aspetta sabato dalle 8.30 alle 18 e domenica dalle 8.30 alle 17.

Prezzo di ingresso 5 euro (biglietti acquistabili in loco senza prevendita) e parcheggio gratuito.

Per informazioni 3382016966 (anche whatsapp).