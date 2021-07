La Pro Patria punta sull’attaccante di casa: conferma per Stefano Banfi 

Continua a pescare dal proprio vivaio la Pro Patria, che dopo aver dato spazio nelle passate stagioni a Pippo Ghioldi, Stefano Molinari e Davide Ferri, per la prossima stagione punterà anche in attacco su Stefano Banfi.

Attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili tigrotte dal 2012, Banfi ha fatto esperienza nelle serie minori negli ultimi anni: dopo l’esperienza in Eccellenza con il Verbano e quella alla Castellanzese due anni fa (5 gol in 24 presenze), nell’ultima stagione è maturato ulteriormente alla Caronnese dove ha messo a segno 11 gol in 34 gare.

Ora la Pro Patria ha deciso di dargli la possibilità di mettersi in gioco tra i professionisti, facendogli firmare un accordo fino al 30 giugno 2022 con opzione per un altro anno.