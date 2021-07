L’alba al santuario di san Calimero ascoltando i corni alpini

Metti una domenica mattina di luglio, sveglia alle 3, veloce doccia e frugale colazione e poi via di corsa in auto verso Cairate per una salita a piedi al Santuario di San Calimero (Bolladello).

Galleria fotografica Alba al monastero Cairate 4 di 4

Poche centinaia di metri al buio e incontrare moltissime persone accorse per salutare il sorgere del sole ascoltando il suono dei Corni Alpini con gli AlpHorn Group. Un panorama stupendo, piacevole frescura collinare, tante emozioni.

Questo è stato il Kalimera Concerto di corni delle Alpi al sorgere del sole grazie a Pro Loco Cairate, Officine Musicali, APS Cartesio, APS 1000 Persone X 1000 Piazze. Tante le persone confluite per iniziare la giornata a suon di musica, contorniate dallo splendore della natura.