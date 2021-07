“Come le storie che cominciano”: teatro all’aperto a Cavaria

Torna il teatro all’aperto, gratuito, a Cavaria con Premezzo: sabato 10 luglio in piazza Pertini è in scena la Compagnia Teatrale Fuori Orario con “Come le storie che cominciano”, una commedia brillante scritta e diretta da Patrizia Magnani.

Una donna, Paola, con una vita comune, forse ormai troppo coinvolta dalla routine, si lascia andare a continue recriminazioni con le sue amiche di vecchia data.

Nel salotto di Paola girano le figure di un ex marito un po’ libertino, un figlio ormai cresciuto e indipendente, un portiere ficcanaso, una giovane ragazza che abita proprio nell’appartamento di sotto, e un vicino di casa molto particolare e sorprendente.

Ecco i protagonisti della vicenda divertente di una donna che, una sera come tante altre, non risponde alle chiamate delle amiche, non si prepara per il solito aperitivo, e per tutta risposta si mostra al peggio di sé a chi le fa notare che “non è da lei”. Grande protagonista è l’ironia, con cui vengono proposti i problemi della nostra quotidianità, i cambiamenti dell’età, la solitudine, le conquiste improbabili e l’insoddisfazione di chi ha ancora tanto da desiderare dalla vita.

La commedia è brillante ed a tratti romantica nel vero senso della parola.

Non mancano colpi di scena fin dall’inizio della rappresentazione, la mimica dei personaggi la fa da padrona, come pure le musiche che aprono alcuni momenti della narrazione e portano alla memoria tempi felici anche per il pubblico.

Stupiranno alcuni personaggi che cercando di sollevare le angosce di Paola mostreranno lati del loro carattere inaspettati.

L’evento è GRATUITO ma con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per prenotarsi bisogna mandare e un’email a bibliotecacavaria@comune.cavariaconpremezzo.va.it , mettendo come oggetto dell’email “PRENOTAZIONE_TEATRO 10 LUGLIO”, indicando numero/nome dei partecipanti ed un contatto telefonico cellulare.

L’appuntamento poi è in piazza Pertini, inizio spettacolo ore 21.