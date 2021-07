Librizzi e Virginio completano il roster della Openjobmetis

Matteo Librizzi e Nicolò Virginio sono due giovani interessanti cresciuti in questi anni nelle giovanili della Pallacanstro Varese e il prossimo anno verranno aggregati alla Openjobmetis, così da essere d’aiuto e proseguire il processo di crescita con coach Vertemati.

Oltre a far parte della prima squadra biancorossa, i due ragazzi verranno tesserati anche dalla Robur Et Fides per “farsi le ossa” in Serie B.