L’Ordine dei medici festeggia 75 camici bianchi con 50 anni di servizio

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese festeggerà i colleghi con 50 anni di anzianità di servizio. La celebrazione avverrà domani, venerdì 2 luglio, alle ore 17.30, a Villa Cagnola a Gazzada Schianno.

Sono 75 i camici bianchi a cui saranno consegnate dal Presidente Dottoressa Giovanna Beretta una pergamena e una medaglia.

«Questo è un momento importante per l’Ordine dei Medici di Varese, che in passato ha sempre consegnato nello stesso giorno benemerenze ai medici con 50 anni di Laurea e ai giovani Neolaureati in Medicina – sottolinea il Presidente dell’Ordine, Dottoressa Giovanna Beretta -. Un appuntamento che rimarcava in modo forte, visibile, concreto, un passaggio di testimone tra due diverse generazioni di medici. Anche questa tradizione è stata spezzata, purtroppo, dall’emergenza pandemica. Un cambiamento che, tuttavia, non cancella il passaggio ideale di testimone tra camici bianchi di lunga esperienza e giovani che si affacciano alla nostra professione. E nei prossimi anni – ne siamo certi – questo passaggio di testimone tornerà ad essere in presenza, un momento di festeggiamento comune ai medici di generazioni diverse».

La Cerimonia inizierà con il Saluto della Dottoressa Giovanna Beretta, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Varese. Porteranno poi il loro saluto il Dottor Marco Cambielli, Past President dell’Ordine dei Medici, e il Professor Angelo Tagliabue, Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria.

La cerimonia si concluderà con il canto Gaudeamus Igitur e con un aperitivo.