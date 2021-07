A Luino corsi anche lezioni di “enigmistica classica”

Da hatha yoga ai classici corsi di lingue, compreso l’italiano per stranieri.

Ma anche l’inaspettata “enigmistica classica” o le lezioni di “Cantami mamma“, dedicate ad una delle tante attività utili per chi intraprende l’avventura di genitore.

C’è tempo fino al 6 settembre 2021 per iscriversi a “Luino Corsi“ edizione settembre-novembre ’21.

In relazione all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19,i corsi potranno svolgersi sia in presenza sia da remoto.Per info 0332 543 564/525 oppure cultura@comune.luino.va.it.

Tutti i dettagli nello specifico (programma corsi, modalità di iscrizione e pagamento) consultare il sito del Comune di Luino.

I CORSI PROPOSTI

– Hatha Yoga, docente Michael Steinrotter

– Hatha Yoga, docente Manuela Stura

– Alimentazione e benessere naturale, docente Valentina Faverio

– Meditazione, docente Micheal Steinrotter

– Enigmistica classica, docente Marco Minelli

– Laboratorio BabyBrains, docente Beatrice Sapori

– Laboratorio Cantami o mamma, docente Laura Morandi

– Inglese per bambini, docente Raffaella Pelle

– Inglese base, docente Cristina Santaterra

– Inglese pre-intermedio, docente Laura Giovanelli

– Inglese base e intermedio, docente Elliot Kaye

– Tedesco base e pre-intermedio, docente Laura Giovanelli

– Italiano base per stranieri, docente Valentina Faverio