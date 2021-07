Magia, bellezza, fantasia, cura e allegria: la scuola dell’infanzia di Lissago descritta dai genitori

Magia, bellezza, fantasia, cura e allegria. Sono queste le parole che sono venute in mente ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Lissago “AM e GB Dall’Aglio” per descrivere quello che hanno provato i piccoli alunni in questo complicato, ma ricco di iniziative e impegno, anno scolastico.

«Noi mamme e papà dei bambini della scuola materna di Lissago vi vogliamo raccontare con semplici parole le meravigliose emozioni che questo asilo ci ha fatto vivere – spiegano i genitori — Quando il mondo intorno a noi sembrava regalarci solo negatività e ansie, per i nostri bambini ogni giorno è stato come vivere in un enorme arcobaleno».

Passeggiate, colori, giochi in giardino, percorsi sensoriali, tante attività innovative, storie animate e recitate fino alla land art tra le proposte che le maestre, in accordo con la Fondazione e l’Associazione, mettono in pista per rendere più belle, divertenti e appassionanti le giornate all’asilo.

La scuola di Lissago quest’anno è anche stata riconosciuta come Green School, una delle strutture attente all’ambiente e alle buone pratiche di ecologia e risparmio energetico: il progetto proposto ai piccoli alunni nel corso dell’anno scolastico è stato incentrato sulla biodiversità, con un lavoro di osservazione, stimolo e scoperta che ha portato i bambini a conoscere il verde che circonda la scuola, dall’orto alle bombe di semi fino all’allevamento di bachi da seta e di bruchi di farfalla cavolaia.

Ecco come i genitori hanno descritto la “loro” scuola di Lissago, grazie ai messaggi mandati da diverse mamme e diversi papà alle maestre al termine dell’anno scolastico e raccolti dalle rappresentanti di classe, che hanno voluto diffondere questi pensieri positivi:

La scuola di Lissago è magia: difficile trovare le parole giuste per descriverla. Non avrei potuto desiderare di meglio per mio figlio; i bambini sono lasciati liberi di essere bambini, un luogo prezioso gestito da personale non solo qualificato ma dal cuore grande che si mette a disposizione dei bambini rendendo il loro percorso indimenticabile

La scuola di Lissago è bellezza: la bellezza degli ambienti esterni, dei materiali scelti con cura, delle meravigliose maestre che hanno accolto e amato i miei bambini e anche me, dell’adorata cuoca che ha cucinato con amore regalandoci i suoi segreti

La scuola di Lissago è fantasia: grazie alle maestre i nostri bambini hanno imparato a volare con l’immaginazione e a conoscere nuovi modi lontani dove tutto può succedere

La scuola di Lissago è cura: ogni giorno abbiamo la serenità di sapere che i nostri bambini sono al sicuro, amati e coccolati come a casa, sono loro la centralità del lavoro svolto da maestre preparate attente, pazienti e sorridenti

La scuola di Lissago è allegria: i bambini entrano con il sorriso perché sanno che le loro giornate saranno allietate da balli, canti, pic-nic nei boschi, passeggiate e tantissime attività all’aperto

Per maggiori informazioni e per contattare la scuola (ci sono ancora posti disponibili per l’anno scolastico 2021/2022) ecco i numeri e le email:

tel 0332/310243

e-mail: scuola.infanzia.lissago@gmail.com

didatticalissago@gmail.com