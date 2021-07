Maltempo in Canton Ticino: parzialmente chiusa l’autostrada tra Mendrisio e Bissone

(foto tratta dalla webcam del Dipartimento del territorio)

Danni a causa del maltempo anche in Canton Ticino. In particolare, le forti piogge che si sono abbattute questa mattina sul Luganese hanno provocato uno smottamento nella zona delle gallerie lungo l’autostrada A2 a Melide.

Il tratto tra Mendrisio e Bissone in direzione nord è rimasto chiuso per oltre un’ora. Terra e detriti ostruiscono le carreggiate in direzione Nord e parzialmente quella verso l’Italia.

La circolazione è ripresa ma si segnalano disagi sull’A2 anche in direzione di Chiasso con lunghe code sin da Lugano Nord.

La Polizia cantonale comunica che in relazione al maltempo, che in particolare nelle ultime ore ha colpito il Luganese, sono chiuse al traffico, fino a domani, le strade cantonali tra Paradiso e Melide (Forca di San Martino) e tra Castagnola e la dogana di Gandria.

Per quanto riguarda l’A2 a Bissone, colpita dalla frana di questa mattina, la carreggiata nord-sud vede il traffico circolare bidirezionalmente verso sud e verso nord. Sulla carreggiata sud-nord continuano nel frattempo i lavori di sgombero del materiale franato. Una possibile riapertura, se le condizioni meteo lo consentiranno, è prevista entro sera. Si segnala al momento uno scoscendimento nelle vicinanze della dogana di Brissago.

In totale dalla Centrale Comune d’Allarme (CECAL) sono stati gestiti nelle ultime 36 ore in Ticino 243 eventi (210 legati a danni della natura) relativi ad interventi 118. Per quanto riguarda invece il 117, gli eventi gestiti sono stati 175, la metà dei quali per danni della natura. Nella fase maggiormente intensa, dalle 7 alle 11.30, sono stati gestiti 70 eventi (63 per intemperie, 6 per eventi naturali e 1 per inquinamento) con 113 chiamate ricevute per quanto riguarda il 118. Sono state per contro 144 le chiamate ricevute dal 117 (21 avvenimenti totali di cui 12 legati ad intemperie). Particolarmente impegnati pure i Corpi pompieri, le polizie comunali nonché gli addetti dell’Ufficio dei pericoli naturali e dell’Unità territoriale 4.

La circostanza che proprio in questi giorni fosse in pieno svolgimento alla Base aerea di Magadino un corso specialistico Capi Impiego Elicotteri a livello svizzero, organizzato dalla Polizia cantonale ticinese in collaborazione con l’Esercito, ha permesso di sfruttare un elicottero EC-635 (messo a disposizione per questa specifica formazione dalle Forze aeree) per dei voli di ricognizione. L’utilizzo dell’elicottero (foto Polizia cantonale in allegato) ha permesso di avere una visione privilegiata sulle zone maggiormente colpite dal maltempo, così da poter ulteriormente coordinare gli interventi di messa in sicurezza

In virtù degli attuali seri problemi legati alla circolazione stradale e dal momento che vi è ancora pericolo per quanto riguarda l’ingrossamento repentino dei fiumi e possibili franamenti, si invita la popolazione a continuare a prestare attenzione e in particolare: