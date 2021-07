Medaglie e record, la Polha trionfa agli Assoluti di nuoto paralimpico

È stato un weekend di grandi risultati per la Polha Varese agli Assoluti di nuoto paralimpico che si sono svolti alla piscina Scandone di Napoli il 10 e 11 luglio.

La società varesina per la prima volta nella storia vince non solo il Campionato di Società, la Coppa Italia Maschile e Femminile, ma anche la Classifica Giovanile.

Oltre ai risultati in vasca, ben 7 atleti della Polha hanno ricevuto il pass per le paralimpiadi di Tokyo: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Alessia Berra, Federico Morlacchi, Arianna Talamona, Giulia Terzi, Arjola Trimi. Con loro partiranno anche i tecnici Micaela Biava e Massimiliano Tosin.

«Un tripudio di gioia, successi e soddisfazioni – ha commentato il Presidente Valori all’ufficio stampa della Finp – e non parlo solo per i ragazzi che hanno strappato il pass e che voleranno in Giappone, ma per ogni singolo atleta presente alla Scandone. Forza, dedizione ed impegno premiano sempre, soprattutto a seguito di un anno mezzo così complicato».