E’ morto Alessandro Gianni, cofondatore di Abrigliasciolta

Tragico lutto nel mondo della cultura e della poesia: a 55 anni è morto Alessandro Gianni, compagno di vita e di progetti di Ombretta Diaferia. Colpito da infarto nella serata del primo luglio, dopo molti giorni di coma alternati tra disperazione e speranza, si è spento il 14 luglio 2021.

Con Ombretta Sandro ha fondato, nel 2004, Abrigliasciolta, libreria e poi casa editrice varesina che ha fin dalla sua nascita un fondamentale compito: far vivere il libro diffondendolo, performandolo ed editandolo.

Con lei ha organizzato la Carovana dei Versi, la rassegna Aloud, il poetry slam: una ridda di eventi culturali che avevano lo scopo di diffondere il più possibile il gesto poetico.

Alessandro formava con Ombretta anche una splendida coppia nella vita: compagni da quasi vent’anni, marito e moglie da 16, amici da molto di più.

«Dal 31 gennaio 2003 non ci siamo mai lasciati, allontanati, divisi. abbiamo calpestato un percorso lungo sempre mano nella mano, fianco a fianco, con estrema coscienza e rispetto, con un’amore simbiotico e l’impegno di trasformarlo per il nostro prossimo, confuso, travolto, arreso. fino alle 23:40 del 1 luglio» ha scritto Ombretta nella sua pagina Facebook, dove ha espresso tutto il suo amore per lui nei terribili momenti in cui “dormiva” e dove gli amici hanno atteso trepidanti buone notizie per giorni.

Ora, dopo la conferma della sua morte, la redazione non può fare altro che stringersi a lei in un abbraccio, almeno virtualmente.