Operazione antidroga dei Carabinieri di Carnago, arrestato un 27enne

Operazione antidroga dei Carabinieri della Stazione di Carnago, che fa capo alla Compagnia di Saronno.

Ieri i militari hanno eseguito diverse perquisizioni nell’ambito dei comuni di Carnago, Caronno Varesino, Morazzone e Castelseprio rinvenendo in un’abitazione oltre 1000 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L’attività investigativa ha portato all’arresto di un 27enne, ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre in altre due abitazioni è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, in questo caso però detenuta per uso personale.

Quella messa in atto dai Carabinieri è un’operazione a largo raggio a cui hanno partecipato anche le unità cinofile specializzate per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono partite in seguito a diverse segnalazioni di cittadini, in cui si metteva in evidenza un via vai sospetto nei pressi di un parco.

I Carabinieri di Carnago, in accordo con la Procura della Repubblica di Varese, hanno quindi predisposto una serie di appostamenti e controlli che hanno permesso di raccogliere gli indizi necessari per far scattare l’operazione.

Un’operazione che ha portato, secondo gli inquirenti, ad individuare soggetti che spacciavano sostanze stupefacenti nel comune di Caronno Varesino e nei paesi limitrofi, senza tralasciare neppure le zone nei pressi delle scuole