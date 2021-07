Palazzo Cicogna chiude per l’estate, sabato ultimo giorno di visite

Si conclude sabato 31 luglio la stagione espositiva di Palazzo Cicogna che ha ospitato, tra l’altro, alcune esposizioni temporanee, tra cui la mostra “Plastica per l’arte” di Andrea Polenghi e Lady Be e le quattro mostre della IX edizione del Festival Fotografico Europeo, che hanno registrando a oggi un totale di 1960 visitatori, tra pubblico libero e partecipanti alle visite guidate proposte ogni venerdì sera dal servizio di Didattica Museale.

“Dopo una ripresa intensissima all’indomani del ritorno della Lombardia in zona gialla, a fine aprile, i nostri musei sospendono la loro attività per un mese. Alle spalle – sottolinea la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -, settimane di ritmi decisamente sostenuti, di mostre e istallazioni, di visite guidate e aperture serali, per cercare di colmare al meglio la ‘fame’ di bellezza dal vivo suscitata dalle lunghe chiusure imposte dalla pandemia”.

Sabato 31 luglio sarà l’ultima occasione per poter visitare le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Cicogna e il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, prima della pausa estiva. I musei riapriranno nuovamente le loro porte al pubblico a partire da martedì 31 agosto, con una nuova stagione espositiva e nuovi appuntamenti.

Le prenotazioni e la realizzazione di visite guidate e attività didattiche riprenderanno contestualmente alla riapertura dei musei, a partire dal 31 agosto (per informazioni: 0331 390242 – 349, didattica@comune.bustoarsizio.va.it ).

Dal 31 agosto al 26 settembre, Palazzo Cicogna osserverà ancora l’orario di apertura estivo: martedì – sabato: 18.30 – 22.00; venerdì: 9.30 – 13.00 e 18.30 – 22.00; domenica: 15.00 – 18.30 lunedì chiuso. Il museo del Tessile osserverà gli orari consueti

mar e giovedì 14.30 – 18.00 ven 9.30 – 13.00 14.30 18.00 sabato 14.30 18.30 domenica

15.00 18.30 lunedì chiuso.

La Biblioteca comunale, invece, osserverà solo un giorno di chiusura, sabato 14 agosto, e rimarrà aperta tutto il resto del mese con i consueti orari (da lunedì a venerdì ore 9.00- 18.45, sabato ore 9.00-17.45). “Quanto alla Biblioteca, invece – prosegue l’assessore – quest’anno, in linea con i due precedenti, tocchiamo il minimo storico della chiusura estiva, con un solo giorno, la vigilia di Ferragosto: una ulteriore conferma di come la nostra biblioteca civica, anche grazie allo sforzo della Direzione e del personale, si vada ormai imponendo come punto di riferimento per la cultura cittadina, erogatrice di un servizio importantissimo, spazio poliedrico e accogliente, pur nei limiti imposti dalle misure di contenimento della pandemia”.

In base al Decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto l’accesso agli scaffali, ai posti studio e la consultazione di documenti saranno consentiti solo ai possessori di certificazione green pass da esibire all’ingresso, unitamente a un documento identificativo.

I bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno accedere alla sala ragazzi con mascherina. Si ricorda, inoltre, che l’accesso alle sale studio sarà libero fino ad esaurimento dei posti

disponibili, che restano contingentati in base alle norme di sicurezza: 39 nell’ala storica per gli studenti universitari e 13 in sala Monaco per i ragazzi della quarta e quinta superiore.

Gli studenti riceveranno un pass giornaliero riportante nome e cognome, non cedibile ad altri, che dovrà essere esposto in evidenza sul tavolo per tutto il tempo della permanenza

nelle sale studio e mostrato al personale su richiesta.

L’accesso allo scaffale ragazzi è su prenotazione: basta telefonare al numero 0331 390381 (dalle 9.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.30 il sabato) oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.bustoarsizio.va.it , oppure utilizzare il sistema Timfy dal sito del Comune.

Ovviamente dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza: distanziamento, utilizzo della mascherina, igiene delle mani.