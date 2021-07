Dal 24 al 26 luglio 2021 in programma la “Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi” in molti circoli cooperativi della Lombardia, presidi di socialità e convivialità uniti nel Manifesto “Circoli beni comuni”.

“Ho sentito tanti discorsi sulla fine del Fascismo ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore”. Le parole di papà Cervi per ricordare una data storica: il 25 luglio del 1943, il giorno in cui la famiglia Cervi decise di celebrare la caduta del Fascismo in comunità, con un pranzo collettivo in piazza a Campegine.

Un giorno di gioia e di pace in mezzo alle preoccupazioni per la guerra ancora in corso e un modo simbolico per riappropriarsi della piazza come luogo di socialità.

A tenere viva la memoria storica e la forza di un rito collettivo, da sempre, sono i circoli cooperativi lombardi che attorno alla convivialità hanno costruito, fin dalle origini, per molti circoli centenarie, un’idea cooperativa di comunità e di cura. Luoghi di ritrovo e aggregazione, spazi di socialità e relazione, presidi territoriali e beni comuni, i circoli cooperativi sono imprese – oltre 300 in tutta la Lombardia – animate da soci e socie che lavorano con passione e visione. In alcuni paesi e periferie della Lombardia i circoli cooperativi sono vere e proprie piazze, luoghi in cui ritrovarsi, anche per festeggiare, nonostante le preoccupazioni.

Con questo spirito i circoli cooperativi lombardi si preparano a celebrare la “Pastasciutta Antifascista di Casa Cervi” offrendo a tutti e tutte un piatto di pasta, per stare bene insieme.

Dal 24 al 26 luglio 2021, l’elenco dei circoli che aderiscono è disponibile qui: https://www.legacooplombardia.it/pastasciutta-antifascista-nei-circoli-cooperativi-lombardi