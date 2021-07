Percorsi di avvicinamento per accogliere le matricole della Liuc

Dal 30 agosto al 10 settembre tornano i Percorsi di Avvicinamento all’Università, organizzati sia per far sentire le matricole subito parte della comunità LIUC, sia per introdurle allo studio universitario.

I moduli previsti (Metodo di Studio, Motivazione, Matematica, Business English…) si svolgeranno in presenza e in sicurezza, con un impegno di 4/5 ore al giorno.



I Percorsi fanno parte del Progetto Riconnessi in Liuc, una serie di eventi e incontri pensati per tornare a vivere l’Università, destinati sia ai nuovi iscritti, sia agli studenti del secondo anno.