Provinciale “ciclabile“ da Laveno a Cerro, incontro coi residenti

Un incontro tecnico fra amministrazione comunale e residenti per fare il punto sul progetto di chiusura della provinciale 69 che costeggia il lago maggiore per i 2,7 chilometri che separano Laveno Mombello dalla caratteristica frazione di Cerro.

L’idea, portata avanti dalla giunta Santagostino, ha l’obiettivo di valorizzare un tratto di strada particolarmente suggestivo e in alcuni tratti a picco sul Verbano per renderlo fruibile da pedoni e biciclette.

La sperimentazione partirà il weekend del 31 luglio – primo di agosto (non il prossimo, dunque, visto che è in programma una manifestazione sportiva) e per spiegare i contorni dell’iniziativa questa sera, mercoledì 21 luglio avrà luogo una riunione in Comune.

Per tutte le persone direttamente interessate dalla sperimentazione (residenti o abitanti lungo la SP 69 nel tratto compreso tra Via Acquanera e Via Russolo, chi abita nel centro storico di Cerro, Via Sul monte, via Michelini, Via delle Volpi, Via del Roccolo, Via Belvedere, Via Buonarroti dall’incrocio con Via Gattirolo, Via Canton di Corte) è possibile avere maggiori informazioni partecipando alla riunione che si terrà mercoledì 21 luglio alle ore 18.00 in presenza presso la sala consiliare di Villa Frua (massimo 20 presenze con prenotazione all’indirizzo mail affari.generali@comune.laveno.va.it) e online al link https://youtu.be/zZz1bpmK2NA