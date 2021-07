Il Questore di Varese si complimenta con il Commissariato di Busto Arsizio

Questa mattina, mercoledì, Michele Morelli, ha incontrato a Palazzo Italia, sede della Questura, il dirigente del Commissariato di Busto Arsizio Franco Novati, per manifestare al suo personale impegnato quotidianamente nell’attività di controllo del territorio, la soddisfazione per i risultati conseguiti.

Nella circostanza il Questore, sottolineando l’importanza rivestita dai compiti istituzionali della Polizia di Stato in ambito di prevenzione e repressione dei reati, specie in una città piuttosto complessa come Busto Arsizio, ha espresso vivo compiacimento al personale di via Foscolo, in particolare rivolgendosi agli agenti della volante che hanno recentemente arrestato un giovane inoccupato di 20 anni, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sorprendendolo in possesso di due panetti interi e altri pezzi di hashish pronti per essere piazzati nel mercato illegale.