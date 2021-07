Schianto all’alba a Saronno sulla provinciale, muore motociclista di 28 anni

Uno schianto che non ha lasciato scampo a un centauro che all’alba stava andando al lavoro, ma che non è mai arrivato a destinazione: la sua vita si è spenta sulla strada provinciale 527 a Saronno sabato mattina attorno alle 6.30.

La dinamica dello scontro è ancora in corso di definizione dopo i rilievi dei carabinieri della compagnia di Saronno arrivati assieme a i mezzi inviati sul posto dal 118 della città metropolitana di Milano (immagine di repertorio).

A terra, nel tratto di strada che alla periferia Sud Ovest quasi al confine con Caronno Pertusella prende il nome di via Antonio Parma, un uomo di 28 anni, Marco Barilatti originario di Barlassina provincia di Monza e Brianza che doveva raggiungere la zona di Malpensa per cominciare a lavorare.

I sanitari del 118 hanno caricato il ferito già in condizioni gravissime sull’ambulanza della croce rossa italiana di Saronno, mezzo raggiunto da un’auto infermieristica e un’automedica fatta uscire da Garbagnate Milanese.

Poi la corsa disperata al pronto soccorso aell’ospedale con le manovre rianimatorie in corso, ma il giovane motociclista è deceduto poco dopo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano: troppo gravi le sue condizioni.

In ospedale, ma a Saronno in codice verde, anche le altre due persone rimaste ferite in modo lieve nell’incidente, due uomini di 34 e 23 anni.