È scomparso Giuseppe Santopolo, uno dei fondatori del 118 di Varese

Un grave lutto ha colpito la squadra del 118 di Varese. È venuto a mancare Giuseppe Santopolo, 65 anni. Era l’anima del 118 che aveva contribuito a far nascere insieme al dottor Mare e al dottor Tavelli. Un impegno che non aveva più abbandonato fino alla fine del 2019 quando era andato in pensione.

La sua scomparsa, dovuta a una malattia improvvisa e tragica, lascia sgomenta tutta la comunità dell’emergenza urgenza che in Giuseppe riconosceva un punto di riferimento prezioso e importante.

Abitava a Varese in viale Belforte. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 15 luglio, nella chiesa di Biumo Inferiore.