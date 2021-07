Si incendia un pullman in galleria a Varenna: salvi i 25 ragazzi a bordo

Paura questa mattina, attorno alle 9.45, quando un autobus con a bordo 25 ragazzini ha preso fuoco mentre transitava in galleria lungo la Statale 36 della Valtellina all’altezza di Varenna.

Resosi conto del pericolo, l’autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Per domare l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecco e Bellano.

Fortunatamente tutti i presenti sono stati messi in salvo e non c’è stato bisogno di cure mediche per i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso