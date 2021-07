Si ribalta sulla provinciale del lago, un ferito a Castelveccana

Incidente sulla strada provinciale 69 del lago Maggiore all’altezza di Castelveccana. Un’auto si è ribaltata sulla sede stradale per cause ancora da chiarire e il conducente, un uomo di 71 anni, è rimasto ferito in modo serio e trasportato in ospedale in codice giallo.

Da una prima ricostruzione sembra che non siano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica. Lunghe code in entrambe le direzioni di marcia a causa dell’interruzione della circolazione. La strada è stata riaperta attorno alle 14,30.