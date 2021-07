Sul sagrato lo spettacolo “San Cassiano e l’insegnante stanco”

Appuntamento per domenica 1 agosto, alle ore 17.30 al Sagrato della Chiesa di San Cassiano, tra Velate e Avigno. In programma lo spettacolo “San Cassiano e l’insegnante stanco” di Andrea Minidio per la regia di Michele Todisco, con Giulio Bellotto, Alessandro Cerea, Alice Guarente e Gianni La Rocca (foto di repertorio).

La Rassegna “Radici al Futuro” presenta una produzione Coopuf Iniziative Culturali, dove si narra il mistero del martirio di San Cassiano, patrono degli insegnanti, attraverso lo sguardo disincantato di un insegnante dei nostri giorni.

Il Prof. è stanco, è forse anche un po’ deluso dalla scuola in cui lavora, ma dietro la sua immagine di uomo stressato e frustrato si intuisce il fuoco di una passione per l’educazione e il sogno di migliorare la scuola burocratizzata in cui è costretto a lavorare. Sarà Cassiano, provocatorio e talvolta inquietante, attraverso la narrazione drammatica del proprio martirio, a ridare fiducia all’insegnante, a ricordargli che si può addirittura morire per i propri ideali, ma che in ogni caso vale la pena mettersi in gioco e lavorare con umiltà per migliorare la scuola e forse un poco anche il mondo in cui viviamo.

Prenotazione obbligatoria al numero 3277765235.