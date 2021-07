Torna a suonare la Fanfara dei bersaglieri di Lonate Pozzolo

Tornano a risuonare le note dei bersaglieri di Lonate Pozzolo: sabato 10 luglio 2021 la Fanfara Tramonti Crosta torna ad esibirsi, in un concerto promosso insieme alla amministrazione comunale e con il sostegno della Pro Loco lonatese.

L’appuntamento è in piazza Sant’Ambrogio – all’ombra della chiesa parrocchiale – alle 21.15.

È quasi un ritorno ufficiale nel 2021, per la Fanfara che fin qui ha potuto suonare solo per un breve momento al 2 giugno scorso.

Sarà un concerto allestito in piazza: le limitazioni anti-Covid, seguite rigorosamente, non consentono infatti le tradizionali esibizioni in movimento, con le sfilate a passo di corsa o le evoluzioni sul palco che i fanti piumati hanno portato in tanti tattoo, le manifestazioni musicali militari.

Nella foto sopra, l’esibizione al tattoo di Saint-Quentin, nel Nord della Francia, l’ultimo prima dell’emergenza pandemica.