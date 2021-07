Trova 50 kg di hashish e marijuana nel suo garage a Legnano, denuncia e fa arrestare il responsabile

Era andato a verificare se il garage che avrebbe dovuto affittare fosse in ordine ma al suo interno ha trovato una sorpresa del tutto inaspettata: c’erano stipati 50 kg di marijuana e hashish. A parte lo stupore iniziale (il garage non era nella disponibilità di terzi, ndr) l’imprenditore di Legnano ha subito chiamato i Carabinieri per denunciare l’accaduto.

I militari legnanesi hanno poi lasciato alla Guardia di Finanza l’indagine (probabilmente perchè erano già sulle tracce dei possibili autori del traffico di stupefacenti, ndr) e dai successivi appostamenti è spuntato un cittadino albanese che, con tanto di chiavi, ha aperto la basculante del box sotto osservazione. Immediatamente è scattato il blitz e l’arresto del soggetto.

Interrogato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio, Stefano Colombo, l’uomo ha raccontato di aver custodito la sostanza stupefacente per conto di alcuni suoi connazionali in Albania dei quali non ha voluto fare i nomi per timori di ritorsioni. In cambio avrebbe ottenuto una cifra che si aggirerebbe attorno ai 2500 euro. Lo stupefacente, però, sembrerebbe non essere più utilizzabile perchè attaccato dalla muffa.

Il giudice, alla luce di un precedente specifico, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per l’arrestato.