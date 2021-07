Un nuovo murales dei Do.Ra a Daverio, l’ANPI: “Cancellarlo subito”

Per la seconda volta a distanza di circa un mese sono ricomparse sulla rotatoria della provinciale di Daverio le scritte fasciste che fanno riferimento alla Comunità militante dei dodici raggi.

La denuncia arriva dall’ANPI di Daverio. “Questa organizzazione si richiama a simbologie naziste e precisamente alla sala dei dodici raggi che Himmler aveva destinato ai capi delle SS naziste, nel castello di Wewelsburg -si legge in una nota-. Questo gruppo neonazista, già indagato dalla magistratura, continua nella sua opera provocatoria tesa al controllo del territorio. Si tratta di un movimento di esplicito e dichiarato richiamo fascista e nazionalsocialista, come si può vedere chiaramente sul loro sito. Come mezzi per perseguire il loro obiettivo politico viene indicato: TUTTI. Non riconoscono la Costituzione italiana, non ne rispettano le regole”.

Così “al fine di non consentire la propaganda di questo gruppo e la diffusione della loro attività l’ANPI sezione di Daverio chiede che l’Amministrazione comunale prenda in urgente considerazione la copertura delle scritte come prontamente fatto la scorsa volta, chiede inoltre che le Istituzioni e le Forze dell’ordine intervengano per ripristinare la legalità”.