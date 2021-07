Un Piccolo re dei fiori nel parco di Villa Tatti Tallachini

Al calar della sera di sabato 17 luglio il Parco di Villa Tatti Tallachini attende una visita speciale: alle ore 18.30 gli attori di Progetto Zattera Teatro daranno vita a “Il piccolo re dei fiori”, un’animazione alla lettura a ingresso libero che racconta la storia di un re di piccole dimensioni – che sia buono e puro di spirito lo si intuisce, sono le sue stesse sembianze ad essere rassicuranti e gaie – che sparge in tutto il suo giardino semi di tulipani.

Sembra felice ma non lo è e quindi parte per un lungo viaggio alla ricerca di… tante altre storie da ascoltare.

Evento gratuito all’interno dell’evento Comerio Folk.