Un’estate di volontariato? Le realtà varesine che hanno bisogno di “rinforzi”

Occasioni per fare volontariato durante l’estate senza andare troppo lontano?

Nel Varesotto non mancano e a segnalarle sono stati gli enti del territorio sollecitati da Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria, che ha mappato le esigenze nate in questi mesi estivi a causa della predisposizione di nuove attività o per la temporanea assenza di volontari: dalle attività con i più piccoli all’ambiente e alla promozione turistica, passando per la cura degli amici a 4 zampe, sono molti gli ambiti nei quali fare esperienza.

Richiesta urgente è quella che arriva dall’Oratorio di Carnago, che organizza il centro estivo parrocchiale con il supporto del Comitato Genitori E. Fermi Carnago e Rovate: l’oratorio cerca (per le settimane da 12 al 23 luglio) giovani animatori volontari e/o eventuali educatori/educatrici (in questo caso si prevede di pattuire i termini di una collaborazione) per seguire un gruppo di 15 ragazzi con il coordinamento di un responsabile del centro estivo e dai “don” della parrocchia con orario 8 – 17,30 presso la struttura di piazza San Giovanni Bosco a Carnago.

Per candidarsi: Oratorio.estivo.osgb@gmail.com

L’associazione Welcome Dogs Onlus di Vergiate cerca volontari per attività presso il suo rifugio per cani in località Della Nave a Golasecca.

I volontari dovranno occuparsi di nutrire i cani, pulire i prati, controllare acqua ed eventualmente portare a passeggio i cani e concedere loro qualche coccola.

Orario previsto per le attività: la mattina dalle 9 alle 11. Richiesta maggiore età.

Per candidarsi: martignonimonica@gmail.com

L’associazione Volontari del Sollievo Gruppo Padre Pio –ODV cerca volontari per il trasporto di persone bisognose, malate portatori di handicap, presso le strutture ospedaliere e luoghi di cura nel territorio di Busto Arsizio e limitrofi: i trasporti saranno da effettuare con auto dell’associazione.

Indicativamente nella maggioranza dei trasporti le fasce orarie sono dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.

Sede dell’associazione Via Cardinal Simone, 18 Borsano di Busto Arsizio.

Per candidarsi: volsollievo@alice.it

L’associazione di volontariato “Don Luigi Monza” cerca giovani volontari per il periodo estivo: i volontari si inseriscono nei servizi dell’associazione “La Nostra Famiglia” rivolti a bambini e ragazzi disabili, affiancano il personale educativo-riabilitativo nello svolgimento delle attività quotidiane in particolare per le attività ludico-ricreative.

In genere l’orario è dalle 8.30 alle 17, salvo diversa organizzazione delle sedi.

Si invita a contattare le sedi presenti nelle Provincie di Como e Varese in particolare Ponte Lambro, Vedano Olona e Castiglione Olona.

Per maggiori informazioni: dlmvolontariato@lanostrafamiglia.it

L’associazione Vo.C.E. – Volontari Contro l’Emarginazione – APS – Varese

Cerca volontari per le vacanze estive al mare con persone affette da disabilità e/o svantaggiate. Al volontario viene offerta la possibilità di fare un’esperienza unica di partecipazione e condivisione di attività quotidiane e di svago in un gruppo di circa 40 persone, di cui circa la metà presenta delle disabilità con differenti gradi di autonomia.

Al volontario viene chiesto di essere disponibile ad aiutare le persone meno autonome nelle piccole difficoltà quotidiane, e a partecipare alle attività di gioco e ricreative che vengono organizzate durante la giornata; le attività si svolgono prevalentemente in gruppo e ciò garantisce ai nuovi volontari la possibilità di essere sempre supportati ed indirizzati dai volontari con più esperienza.

La vacanza si terrà dal 7 al 17 agosto a Cesenatico, con partenza e ritorno a Varese. Soggiorno Cremonese “Sant’Omobono” a Cesenatico.

Per candidarsi: associazionevocevarese@gmail.com

Si cercano volontari per il progetto A cavallo delle stelle dell’associazione Vita Colori di Cardano al Campo.

Il progetto è articolato in due parti: per bambini da 6 mesi a 3 anni presso il nido con percorsi sensoriali, laboratori su emozioni e affettività, giochi d'acqua e di esplorazioni; i bambini da 3 a 6 anni avranno, per 2 volte alla settimana, la possibilità di frequentare la scuderia San Gallo dove faranno un percorso su e comunicazione verbale e non verbale.

Sempre tutto per insegnare il rispetto dell’ambiente, della natura, dei pari.

Orari attività 9,00 – 17,30 (con flessibilità oraria: entrata dalle 7,30 – uscita sino alle 18,30) a Cardano al Campo – Via Padova 13 (presso micronido La Casa dei Balocchi) Per info scrivere a: ass.vitacolori@libero.it

Cerca volontari per il supporto nella gestione del settore calcio a 5 l’APD Vharese onlus : non si tratta di allenare, ma di supportare nelle trasferte (guidare pulmino a 9 posti) e nella gestione “amministrativa” ovvero scrizione a gare, utilizzando i portarli.

È previsto un supporto per acquisire competenze.

Gli allenamenti, e quindi l’impegno per i trasposti, sono organizzati nel tardo pomeriggio; trasferte il sabato in Lombardia.

Necessaria maggiore età e patente.

Per info inviare mail a: va007@fisdir.it

L’associazione Genitori e Figli di Tradate cerca volontari per “Orto Club Campus Estivo” che prevede come focus delle sue attività l’educazione outdoor dei più piccoli.

Le attività si svolgono la mattina presso la sede di Via Monte Nevoso, 99 Tradate.

Per info inviare mail a: ortoclub@associazionegenitoriefigli.com

Per l’info point turistico al Sacro Monte di Varese l’associazione Amici del Sacro Monte cerca volontari per l’accoglienza turistica a turisti e pellegrini da tutto il mondo (requisito molto apprezzato la conoscenza delle lingue), conoscenza del territorio e delle sue attrattive (storia, arte, infrastrutture) per potere informare chi chiede.

Gli orari da coprire sono 10-12,30 / 14,30-18 e la sede delle attività è via del Ceppo 5 al Sacro Monte.

Richiesta la maggiore età

Per info inviare mail a: info@amicidelsacromonte.it

Si cercano volontari anche presso Gatti Tanto Amati ODV che si occupa di cura randagi (cure, sterilizzazioni, stalli gattini, nutrimento colonie feline.

Richiesta la maggiore età. L’attività si svolge presso la sede dell’associazione a Bodio Lomnago Per ino inviare mail a: gattitantoamati@gmail.com