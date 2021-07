Vaccino senza prenotazione per gli over60: si presentano 72 persone

Sono stati 72 gli over 60 anni che si sono presentati spontaneamente negli hub vaccinali della Schiranna a Varese e di Rancio Valcuvia.

Ieri, 12 luglio, è stato il primo giorno della nuova iniziativa decisa da Ats Insubria per convincere i circa 62000 ultrasessantenni non ancora vaccinati a presentarsi agli hub.

Già all’inizio di giugno, erano stati organizzati due weekend ad accesso libero per la popolazione più anziana di alcuni piccoli comuni sotto i 3000 abitanti. Era stata un’iniziativa che aveva registrato un’adesione molto bassa. In quell’occasione, però, era annunciata la somministrazione della prima dose di Astrazeneca. Per questa seconda chiamata è stato scelto il mono dose Janssen.

L’accesso libero, senza appuntamento e nei tre punti vaccinali di Schiranna, Rancio e all’ospedale di Gallarate, sarà possibile fino al prossimo 31 luglio.