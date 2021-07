Visite guidate agli scavi sotto i tigli, sino all’antica cisterna del Castello

Un nuovo entusiasmante capitolo si è aggiunto pochi giorni fa riguardo alle indagini archeologiche presso il Museo della Collegiata: dopo il ritrovamento della grande cisterna del castello dell’epoca del cardinale Branda Castiglioni, si è deciso di aprire l’accesso per effettuare una ricognizione all’interno.

Si è così vissuta un’emozionante serata tra archeologia e speleologia, grazie al Gruppo Grotte del CAI di Gallarate: calandosi nel buio della cisterna e immergendosi nella fresca acqua che ancora la riempie, si sono illuminate nuove pagine di conoscenza.

Per raccontare non solo le prime riflessioni intorno agli interessanti ritrovamenti, ma anche le emozioni che essi hanno generato, per settimana prossima sono in programma una serie di “Visite archeologiche guidate sotto ai tigli: la cisterna del castello e altre scoperte”.

Da mercoledì 21 a domenica 25 luglio, per 5 pomeriggi consecutivi a partire dalle ore 15.30, speciali visite accompagneranno i visitatori presso lo scavo, in giardino, all’ombra di rigogliosi tigli.

Le visite saranno sospese in caso di condizioni meteo avverse.

Non occorre prenotazione.

Il ritrovo è presso la biglietteria del Museo.

Il biglietto è gratuito per i residenti di Castiglione Olona (ingresso a 6 €, ridotto 4 €).

Al termine della chiacchierata a tema archeologico i partecipanti che lo desiderano potranno essere guidati nella visita del complesso monumentale.