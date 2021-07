Whirlpool apre la procedura di licenziamento a Napoli, si sciopera a Cassinetta

Dopo lo sblocco dei licenziamenti, Whirlpool apre la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di Napoli, nonostante l’appello del governo e di Cgil, Cisl e Uil di avvalersi di altre tredici settimane di cassa integrazione. L’apertura della procedura mette dunque la parola fine ad ogni ipotesi di trattativa e di relazioni sindacali per trovare una soluzione condivisa per lo stabilimento di Napoli, che produceva lavatrici di alta gamma e dava lavoro ad oltre 300 persone.

Il sindacato dei metalmeccanici ha già decretato lo stato di agitazione. La rsu di Fiom, Fim e Uilm dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, polo dell’incasso di Whirlpool Emea, ha indetto per oggi, giovedì 15 giugno, tre ore di sciopero a fine turno su tutti i turni.

I sindacati di categoria hanno inoltre fissato per domani, venerdì 16 luglio, una riunione di coordinamento di tutti siti italiani della multinazionale americana, per decidere ulteriori iniziative a livello nazionale.