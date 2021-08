Sono 11.174 i lombardi attualmente positivi al Covid

Si alza al 4% la percentuale di occupazione dei letti covid di area non intensiva in Italia. Lo rivela il portale Agenas che monitora l’occupazione dei posti in ospedale, uno dei parametri per definire il colore della zona. Dal 30 luglio è aumentato di un punto percentuale il grafico che indica la situazione delle terapie intensive: negli ultimi tre giorni si è passati dal 2 al 3%.

La Lombardia è sotto la media nazionale con una situazione che rimane stabile al 3% nei reparti di area non critica e al 2% in terapia intensiva. Una fotografia che racconta di una situazione stabile nell’ultima settimana.

Ricordiamo che il Decreto del Ministero della Salute dell’aprile 2020 indica la soglia di allarme al 30% per le terapie intensive e al 40% per le aree non critiche.

Nei pronto soccorso lombardi, il 31 luglio, la percentuale di accessi per patologie Covid è stata circa il 3% ( 255 su 8322). Di questi circa il 16% è stata ricoverata con codice giallo ( 14,3%) o rosso (1,8%).

Con i 522 nuovi positivi registrati il primo agosto salgono a 11.174 le persone attualmente positive in Lombardia, un’incidenza di 111 ogni 100.000 abitanti.