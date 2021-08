A Saronno la Coppa delle Coppe di Softball, le gare anche sul diamante di Legnano

La coppa delle coppe di softball approda a Saronno, un evento che rappresenta un duplice motivo d’orgoglio per la società del presidente Massimo Rotondo, sia dal punto di vista tecnico, che organizzativo.

«Siamo orgogliosi di accogliere questa manifestazione – così Rotondo nella presentazione al Centro Metica Padre Monti -. E’ il compendio di un lavoro sul diamante e in società che premia lo sforzo di tutto il softball saronnese, sostenuto dalla amministrazione comunale e dagli sponsor. Sarà una vetrina internazionale per lo sport locale, ma anche per la città. Per il nostro movimento, inoltre, è un ulteriore riconoscimento, dopo la presenza delle tre atlete saronnesi Giulia Longhi. Fabrizia Marrone e Andrea Filler alle Olimpiadi di Tokyo».

La soddisfazione del presidente è stata condivisa dal sindaco Augusto Airoldi: «Sono contento di dare il sostegno dell’amministrazione a questo evento di portata europea, che si inserisce in maniera coerente nel nostro programma elettorale per rendere Saronno attrattiva e internazionale. Considero questo un punto di partenza importante per la collaborazione tra l’amministrazione e anche altre associazioni. La coppa delle coppe, insomma, non sarà una eccezione, ma l’inizio di una condivisione per nuove iniziative di questo spessore».

Sui diamanti di Saronno, Legnano e Bovisio, dal 15 al 21 agosto, per contendersi la 29sima edizione della “Women’s European Winners Cup” giocheranno 300 atlete, in rappresentanza di 15 nazioni: Saronno Softball (Italia), Olympia Haarlem (Olanda), Viladecans (Spagna), Eagles Praha (Repubblica Ceca), Caroousel (Russia), Neunkirchen Nightmares (Germania), Zurich Challenger (Svizzera), Crazy Chicklets (Austria), Les Pharaons (Francia). Chicaboo’s (Belgio). Gepardy Zory (Polonia), Fireballs (Israele), Mrki Medvedi (Croazia), Trnava Panthers (Slovacchia), Barracudas (Danimarca).

A rappresentare il Legnano Baseball e Softball, Antonio Cava, storico dirigente legnanese: «All’invito del presidente Rotondo – il suo commento – Legnano non poteva che rispondere positivamente, anche nel ricordo della vittoria nel 2007 e il secondo posto nel 2016. Per noi l’attuale è una stagione importante. La squadra è in testa in A2 e questo evento sul nostro diamante non potrà che alimentare ancor più le motivazioni del gruppo».