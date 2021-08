Cassani: “Un totem in via don Minzoni per ricordare don Alberto”

«Don Alberto sarà per sempre ricordato con il suo Teatro su un totem in via Don Minzoni». L’amministrazione di Gallarate, in occasione della ricorrenza dell’anno dalla scomparsa Don Alberto, ha voluto tributare un omaggio alla figura del parroco scomparso il 20 agosto 2020: un totem esplicativo con la biografia di Don Alberto Dell’Orto e con la sintetica storia del Teatro delle Arti.

Per “totem” si intende una colonnina n strada, in grado di dare informazioni. «Monsignor Festa ha già approvato il testo relativo alla biografia del parroco originario di Giussano che tanto ha dato alla nostra città» spiega il sindaco.

«Gli studenti del Liceo si occuperanno della traduzione in inglese dei testi che verranno poi riportati su questa scultura che sarà identica a quelle che verranno presto installate sulla Tomba gallica di Piazza Ponti e su San Pietro e Crocetta» continua il sindaco.

«Un piccolo segno di gratitudine, come avrebbe voluto Don Alberto, la cui figura sarà per sempre legata alla storia del Teatro delle Arti e alla nostra città, un uomo a cui dobbiamo tanto e che come ha ben ricordato l’Arcivescovo Mario Delpini era “generoso fino alla prodigalità, libero fino all’imprudenza e cordiale fino al culto dell’amicizia”».