A Ceresio Estate le note del Pacific Quartet Vienna

Domenica 29 agosto alle ore 19.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giorgio a Origlio, torna a Ceresio Estate il Pacific Quartet Vienna, brillante e versatile quartetto d’archi composto da Yuta Takase ed Eszter Major al violino, Chin-Ting Huang alla viola e Sarah Weilenmann al violoncello.

Questa formazione, dall’impronta fortemente internazionale e multiculturale (i suoi componenti provengono dalla Svizzera, dalla Germania, dall’Ungheria, dal Taiwan e dal Giappone), sta raccogliendo entusiastici consensi non solo in Europa ma anche in Asia, facendosi apprezzare per il calore del suono e la notevole sensibilità che contraddistingue i suoi esecutori.

Ad Origlio il Pacific Quartet Vienna presenterà un programma che vede in apertura il Quartetto per archi op, 76 n. 4 “L’aurora” di Franz Joseph Haydn ed in chiusura il Quartetto per archi n. 12 op. 27 di Ludwig van Beethoven, uno dei tardi capolavori del genio di Bonn, contenuto inoltre nell’ultimo CD del gruppo.

Quale “intermezzo” al programma, al pubblico sarà data occasione di ascoltare il Quartetto per archi n. 2 (1987) di Sofia Gubaidulina, compositrice tra le più apprezzate del nostro tempo, che nell’ottobre 2021 festeggerà il suo 90° compleanno.

Entrata gratuita. Posti limitati, obbligo di prenotazione tramite il formulario online.

Informazioni e prenotazioni: www.ceresioestate.ch

Un’iniziativa dell’Ente Turistico del Luganese. Con il contributo del Comune di Origlio.