Cittiglio, la lista “Polis” annuncia i candidati a sostegno di Rossella Magnani

È pronta la squadra di candidati consiglieri che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Cittiglio sotto le insegne della lista “Polis -Tradizione, territorio, innovazione”, compagine che avrà come candidato sindaco la 37enne Rossella Magnani. (foto in alto)

Il gruppo comprende 12 persone alcune delle quali con un’esperienza pregressa nella vita politica e sociale del paese: è il caso per esempio di Giovanni D’Angelo che fu eletto in consiglio nel 2006 (curiosamente con Giuseppe Galliani che oggi contende a Magnani la poltrona di sindaco) o di Luca Soffiantini, a lungo presidente della Pro Loco.

Della squadra fanno parte anche persone dal curriculum professionale importante come Giovanni Luca Bassi, dirigente di una importante struttura ospedaliera milanese, Giuseppe Pinto che si occuperà soprattutto di bandi e finanziamenti pubblici mentre Vittorio Ciresa è volto notissimo nella zona per via delle sue imprese sportive “estreme” come la Laveno-Monte Rosa di corsa. Mariachiara Salvemini è “figlia d’arte” nel senso che il padre, Leonardo, ha avuto incarichi politici importanti tra cui quello di assessore all’ambiente di Regione Lombardia.

«La squadra di “Polis – Tradizione, territorio, innovazione” è pronta e comprende dirigenti, artigiani, persone che provengono da molti ambiti diversi – spiega Rossella Magnani – ma mi piace sottolineare che il gruppo di persone che ci supportano cresce di numero a ogni riunione e questo ci rende sempre più determinati e certi di poter contribuire concretamente alla crescita di Cittiglio».

I componenti di Polis nel frattempo hanno redatto il programma con cui si presenteranno agli elettori: «Un programma corposo che abbiamo scritto parlando con le persone, ascoltando i bisogni reali e cercando la fattibilità per ogni proposta insieme ai nostri professionisti. Il nostro obiettivo è quello di avere un paese pulito, sicuro e con tante opportunità, ma ci interessa anche creare sinergie con i paesi limitrofi soprattutto per supportare le imprese, i commercianti e implementare il turismo del nostro territorio – prosegue Magnani – Il nostro motto è: volontà, determinazione e costante aggiornamento, motivo per cui abbiamo partecipato alla conferenza organizzata da Comunità Montana per la presentazione del Piano di Sviluppo turistico integrato delle Valli del Verbano, elaborato con il Consorzio Irecoop Alto Adige Sud Tirol, con la società Campomarzio e l’università di Trento. In questa sede si è parlato di territorio, argomento che a noi sta molto a cuore».

Infine, su aspetti come il dissesto idrogeologico, la candidata sindaco ha aperto una linea diretta con la Liguria dove queste tematiche sono ricorrenti: «Ho preso appuntamento con il sindaco di Chiavari per confrontarmi su questioni delicate come questa che, purtroppo, oggi riguarda anche il nostro territorio, approfondendo inoltre temi come la progettazione e il recupero di certe aree. In seguito, per andare ancora più a fondo, ho incontrato un esperto geologo che proprio in Liguria gestisce l’emergenza frane e con lui abbiamo valutato alcune strategie che potrebbero essere utili anche a Cittiglio».

La lista completa dei candidati di “Polis” in ordine alfabetico

Giovani Luca BASSI

Vittorio CIRESA

Giovanni D’ANGELO

Diego FIORE

Dimitri GIUDICI

Alessio MANICONE

Marco PERNA

Giuseppe PINTO

Mariachiara SALVEMINI

Luca SOFFIANTINI

Elisa RACITI

Daniela VINCENZI