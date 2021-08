Clienti cinesi aggrediscono un kebabbaro, lui li mette ko

Lanci di bottiglie di birra e arredi distrutti: una scena “da saloon” a Busto Arsizio, in un locale di vendita di kebab, protagonista suo malgrado delle intemperanze di un gruppo di clienti.

È successo all’una e mezza di notte di Ferragosto: tre clienti cinesi – che avevano evidentemente alzato il gomito – dopo aver consumato cibo e birra nel locale hanno iniziato a “sfogarsi” danneggiando il locale.

L’energico esercente turco è riuscito a sbattergli fuori dal locale, ma i tre uomini sono rimasti in zona in cerca di vendetta: lo hanno aggredito nel momento in cui si apprestava a tornare a casa in compagnia di un amico, dopo la chiusura del locale.

I cinesi – armatisi di chiave svita-bulloni e gancio da traino – infatti hanno dapprima colpito la vettura del kebabbaro infrangendo il parabrezza per poi aggredire i due cittadini turchi colpendoli con gli arnesi.

Gli aggrediti tuttavia si sono difesi con vigore tanto che, pur avendo riportato qualche ferita, hanno tolto dalle mani degli aggressori le “armi” improprie e le hanno usate contro di loro. Alla fine proprio i cinesi hanno avuto la peggio, riportando varie lesioni con prognosi dai 7 ai 20 giorni. Uno di loro ha poi trascorso la notte in ospedale restando sotto osservazione per un trauma cranico.

Per i tre cinesi è scattata la denuncia per lesioni in concorso aggravate dall’uso degli oggetti atti a offendere, mentre per i turchi è stato ipotizzato un eccesso di legittima difesa.

Nella stessa notte un noto fast-food ha invece fronteggiato una “rivolta” di minorenni, finita con diverse denunce.