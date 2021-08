Cercano di forzare il fast-food, parapiglia nella notte a Busto Arsizio

Hanno avuto un bel daffare le Volanti della Polizia di Stato di Busto Arsizio a cavallo del Ferragosto, per riportare ordine dopo una mezza rivolta di ragazzi in pieno centro.

Allo scoccare della mezzanotte le Volanti sono accorse in piazza Garibaldi dove veniva segnalato un gruppo di giovani che pretendeva di entrare con la forza nel Mc Donald’s. Al loro arrivo le pattuglie hanno registrato solo il fuggi-fuggi di alcuni ragazzi che correvano in direzioni opposte.

Uno di questi, poi risultato un diciassettenne residente in un comune del circondario, raggiunto dai poliziotti ha sferrato un calcio a un cestino per la raccolta dei rifiuti, danneggiandolo, ed ha poi opposto un secco rifiuto alla richiesta di mostrare i documenti. Continuando nel suo atteggiamento non collaborativo il diciassettenne, palesemente ubriaco, ha finito per aggredire il capopattuglia provocandogli una leggera lesione a un braccio.

A quel punto è stato bloccato e accompagnato in Commissariato dove, dopo la denuncia per danneggiamento, resistenza, lesioni a un pubblico ufficiale, rifiuto di farsi identificare e la contestazione dell’ubriachezza in luogo pubblico, è stato riconsegnato ai genitori.

Contemporaneamente un’altra pattuglia inseguiva un secondo giovane che, dopo una corsa di alcune centinaia di metri, è stato fermato in piazzale Trento e Trieste. Anche questo – un diciottenne della zona – una volta raggiunto è apparso ubriaco e assolutamente ostile, tanto che per poterlo identificare gli agenti hanno dovuto farlo salire sull’auto di servizio. A quel punto però si sono avvicinati due amici del fermato, uno dei quali – un minorenne – ha ripetutamente cercato di aprire la portiera della Volante per far fuggire il diciottenne, mentre l’altro tentava di distrarre gli operatori con continue e petulanti proteste frapponendosi tra loro e l’amico. Per i tre la serata si è conclusa con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e la contestazione dell’ubriachezza.