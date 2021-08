Elezioni 2021, Michele Ballarini è il candidato sindaco di “Comerio Attiva”

C’è la data del voto e cominciano a muoversi le cose in tutti i Comuni chiamati alle urne il prossimo 3 e 4 ottobre 2021.

A Comerio dopo 10 terminerà l’era Silvio Aimetti, da dieci anni sindaco del paese: l’imprenditore comeriese ha già annunciato di non volersi ricandidare.

Alla guida del paese di candida Michele Ballarini, 33 anni, avvocato libero professionista iscritto all’albo di Varese, sposato e papà della piccola Letizia. Consigliere comunale di maggioranza uscente, per 5 anni ha ricoperto il ruolo di capogruppo e nell’ultima tornata elettorale è stato il più votato tra i candidati consiglieri con 62 preferenze. Con lui anche Veronica Orlandi, anche lei consigliera di maggioranza uscente: due “pezzi” dell’esperienza de “Il Gelso”, che ripartono con una nuova iniziativa a forte componente civica, slegata da logiche di appartenenza politica o di partito, con un nuovo logo ed un nuovo nome per la lista, che si chiamerà “Comerio Attiva”.

«Mi sono occupato di digitalizzazione e sicurezza, ho collaborato alla realizzazione del nuovo sito e della app comunale oltre all’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza – spiega Ballarini -. Con delega al Parco del Campo dei Fiori ho rappresentato Comerio nell’assemblea dei sindaci. Ho deciso di scendere in campo in prima persona, mettendo a disposizione della collettività le mie competenze e voglia di agire per il bene comune. Al mio fianco è nata una squadra di persone serie, volenterose e capaci. Insieme abbiamo costituito una lista civica, “Comerio Attiva”, un nuovo progetto amministrativo per Comerio. Il nostro programma, che sarà pubblicato a breve, avrà al centro la persona. Vogliamo diventare un punto di riferimento per la popolazione, avviando un dialogo continuo, anche creando uno sportello di ascolto rivolto alla cittadinanza. Un tema centrale è la sicurezza e la digitalizzazione dei servizi. Porremo attenzione a tutte le categorie di persone e alle scuole presenti sul nostro territorio, dall’asilo nido (dove andrà anche mia figlia) fino alle scuole medie. Ascolteremo le necessità dei medici di famiglia e della casa di riposo “ Enea Sacconaghi” e un capitolo speciale sarà dedicato alle manutenzioni, alla pulizia e alla cura del nostro paese, dal centro alle frazioni. Ci sarà grande disponibilità verso tutte le associazioni che sono l’anima del paese e che esprimono una stupenda forma di volontariato, che si è rivelato determinante nell’ultimo anno. Centrale sarà anche il tema della sostenibilità ambientale e del corretto impiego di risorse».