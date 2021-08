Elezioni, c’è la data: si vota il 3-4 ottobre

Si terranno il prossimo 3 e 4 ottobre le elezioni amministrative 2021 in Italia, con eventuale ballottaggio – per le città maggiori – al 17-18 ottobre.

La scelta della data, che era stata anticipata qualche giorno fa, è ora ufficializzata dal governo.

In provincia di Varese si va al voto nel capoluogo, nella città più popolosa (Busto Arsizio), a Gallarate e a Caronno Pertusella, per stare ai comuni più grandi – sopra i 15mila abitanti – che prevedono eventuale ballottaggio nel caso nessun candidato superi il 50%+1 dei voti.

Si vota per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo dei consigli comunali.

In provincia si vota anche ad Albizzate, Brebbia, Besano, Brenta, Brezzo di Bedero, Cadegliano Viconago, Cairate, Casale Litta, Castellanza, Cislago, Cittiglio, Clivio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Daverio, Duno, Inarzo, Lavena Ponte Tresa, Leggiuno, Luvinate, Montegrino Valtravaglia, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Saltrio e Vergiate. In questi Comuni più piccoli, sotto i 15mila abitanti, vince direttamente il candidato che prende più voti, anche se non raggiunge il 50%.

In Lombardia si vota anche per il Comune di Milano.