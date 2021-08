Esce di strada e si schianta contro i tubi del gas a Besozzo

L’auto che perde il controllo ed esce di strada, ma nella sua corsa travolge una centralina del gas e mette in allarme la zona.

Per questo stamane, 10 agosto, a Besozzo i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per una fuga di gas.

Il fatto è avvenuto attorno alle 11 in via Giovanni Battista Pergolesi dove per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale, contro alcuni contatori del gas e causando una perdita.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno interdetto l’area, messo in sicurezza l’automezzo e tamponato la fuoriuscita di metano in attesa dell’intervento dei tecnici.