SìAmo Fagnano annuncia Marco Baroffio come candidato sindaco

La lista civica “Sìamo Fagnano” ha deciso di affidare a Marco Baroffio, capogruppo uscente della lista durante l’ultima consigliatura, l’importante compito di guidare, nel ruolo di candidato Sindaco, “Sìamo Fagnano” alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Così lo definisce il coordinatore della lista Santi Di Paola: «Marco Baroffio ha già notevole esperienza in campo amministrativo, pur essendo ancora abbastanza giovane, conosce la macchina comunale piuttosto bene, ha capacità di ascolto e di mediazione, non può subire condizionamenti di nessun tipo perché non deve render conto a segreterie di partito, locali o provinciali, del suo operato ma confrontarsi soltanto con i suoi collaboratori, in giunta e/o in consiglio comunale che saranno scelti da lui, sentito il parere di tutto il gruppo che sta lavorando alla preparazione della campagna elettorale».

SìAmo Fagnano si approccia alle elezioni del 3 e 4 ottobre presentandosi come «l’unica vera novità di queste elezioni. Lo era già due anni fa e lo è ancor di più, alla luce dell’esperienza fallimentare della lista Più Fagnano vincitrice nel 2019, a queste elezioni amministrative. “Sìamo Fagnano” è formata da persone che condividono un’idea, un progetto e un programma pensati esclusivamente per il nostro paese, senza etichette di nessun tipo, ed è proprio per questo che è garanzia di stabilità, serietà nel lavoro quotidiano e impegno solo al servizio esclusivo di Fagnano e dei Fagnanesi» – afferma il coordinatore della lista.

Il primo appuntamento della campagna elettorale sarà mercoledì 25 agosto al mercato settimanale. Da qui comincerà il viaggio che li porterà fino alle elezioni del 3 e 4 ottobre: «Saremo presenti tutti i mercoledì, tutti i sabati e le domeniche nel nostro territorio per parlare con i cittadini, per illustrare le nostre proposte, per far conoscere i nostri candidati».

Venerdì 10 settembre alle 21 saranno presentati tutti i candidati e le linee guida del programma all’interno dell’ex cinema Apollo, «per dare un segnale, forte e chiaro, di quali siano le nostre intenzioni su questa struttura il cui acquisto da parte del comune sarà per noi una priorità oltre al ripristino immediato della pulizia e del decoro delle nostre strade».

Il calendario dettagliato di tutte le iniziative sarà portato a conoscenza della popolazione nei prossimi giorni: «Facciamo appello quindi ai nostri concittadini di seguire la campagna elettorale – conclude Di Paola -, di informarsi, di fare scelte consapevoli se davvero sta a cuore il futuro di Fagnano. Il grande Giorgio Gaber cantava “ libertà è partecipazione” e non si è veramente liberi se non si partecipa attivamente. Fagnano si deve amare ed ognuno di noi, candidati e sostenitori può dire consapevolmente: Sì Amo Fagnano».