Gianni, che da Campagnano mostra ogni sera che tempo fa in montagna

Il freddo schermo di un telefonino può diventare a volte un ricettacolo di emozioni.

Tutte le sere e tutte le mattine, con il tempo buono o con le nuvole all’orizzonte, c’è un appuntamento fisso per chi ama la val Veddasca e conosce il signor Gianni.

Lui, 69enne che ha saputo fare delle abitudini una fonte di emozioni, si mette sul balcone della sua casa di Campagnano, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, e registra con lo smartphone un breve filmato, mostrando le montagne, il lago Maggiore, i tetti delle altre baite che, come funghi nel sottobosco, riempiono la piccola frazione. Una sbirciata al termostato esterno, la descrizione delle condizioni del meteo ed ecco fatto: un video su Facebook che permette di buttare un occhio alla verde valle del luinese.

Il filmato della sera

Questo metereologo de noantri si chiama Gianni Lesmo e, ormai da qualche anno, ama aprire la finestra e condividere la bellezza della natura con amici e conoscenti.

«Ho iniziato un po’ per gioco, con lo scopo di mostrare le condizioni meteo della mia Campagnano ai miei contatti sui social. Poi ho continuato a farlo, notando che, se saltavo qualche sera, alcune persone mi scrivevano e mi chiedevano come mai non avessi pubblicato il filmato. Così, ormai, il mio è un appuntamento fisso della sera: mi seguono parenti, a cui interessa sapere come ce la passiamo io e mia moglie quassù sui monti e se abbiamo avuto una giornata fredda “da camino” o meno dura, amici di Milano e soprattutto tanti villeggianti della Veddasca, che hanno la possibilità di sentirsi più vicini alle loro amate seconde case e magari decidere se venire su o meno il giorno dopo».

Un cambio di vita per migliorare la salute

Uno dei post quotidiani di Lesmo dal suo profilo Facebook

La nostalgia e l’amore per queste montagne sono sentimenti che Lesmo conosce bene, tanto grandi da avergli stravolto la vita.

«Fino al 2014 ho vissuto a Pero e venivo a Campagnano d’estate, o per qualche ponte durante l’anno. Poi, tutto è cambiato e io e mia moglie abbiamo scelto di trasformare, questa casa delle vacanze, nel luogo in cui vivere ogni giorno».

A determinare il cambiamento, dei problemi di salute seri da fronteggiare: «Ho vissuto dei momenti difficili, che mi hanno portato a riflettere sulla qualità della vita – ci confida, tradendo una forte emozione per l’argomento – Così abbiamo deciso di trasferirci a vivere qua in Veddasca, nella nostra seconda casa. A queste montagne devo tutto: non sarei qua se non avessimo fatto questa scelta».

È iniziata dunque una nuova vita per il signor Gianni, scandita dai ritmi della valle e con nuovi impegni.

L’impegno e la cura della chiesetta di montagna

La chiesetta di san Rocco in località Campagnano, nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca

«Sono fra quelli che si occupano della chiesetta di san Rocco: vado al mattino ad aprire le porte e la sera a richiuderle. Poi, per diversi mesi l’anno, è presente il nostro bel Presepe, realizzato da noi volontari di Campagnano. Fra gli appuntamenti che preferisco, c’è quello con il diario lasciato in chiesa, dove fedeli e visitatori di passaggio spesso lasciano un commento. È bello leggere del loro entusiasmo per il presepe e la nostra chiesetta».

Uno dei messaggi lasciati dai visitatori di passaggio

«Tanti spendono poi qualche parola per il belvedere, uno dei più belli della provincia. A volte, scelgo di girare il filmato della sera per gli amici di Facebook, proprio da questo balcone naturale sulla valle e sul lago».

La passione per l’artigianato

Questi nuovi ritmi del quotidiano, legati al trascorrere delle stagioni a circa 600 metri di altezza slm, gli hanno permesso di dedicarsi ad una sua grande passione: la lavorazione del rame.

«Mi sono sempre dilettato in lavoretti di questo tipo, ma negli ultimi anni ho iniziato a dedicarmici con maggior dedizione» ci racconta con orgoglio.

«Realizzo croci, iniziali, soprammobili e oggettistica da appendere: il tutto senza scopo di lucro, solo per il piacere di regalare il frutto del mio lavoro a parenti e amici, ma a volte giunge anche qualche richiesta da altri, che si imbattono nelle mie creazioni. Restano tutti contenti e per me è una gran soddisfazione».

In questa valle del luinese la vita per questo 69enne ricco di passioni prosegue dunque così: fra un’opera di artigianato, l’attenzione per la piccola chiesetta di san Rocco e lo sguardo al cielo, con la voglia di mostrare a tutti se è già tempo di accendere il camino.