“Gli angeli della morte” di Saronno in onda su Crime Investigation

Una serie tv su uno dei casi di cronaca più eclatanti degli ultimi anni, che vede (suo malgrado) l’ospedale di Saronno al centro.

È il caso “Angeli e Demoni”, il nome dell’inchiesta che ha al centro Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni, medico e infermiera della struttura di Saronno, accusati a vario titolo di aver condotto alla morte pazienti ricoverati e anche loro parenti.

L’inchiesta, che ha portato alla condanna all’ergastolo in Appello di Cazzaniga e a 30 per Laura Taroni andrà in onda su Crime Investigation, canale a disposizione nel pacchetto Sky e in chiaro su La Nove, martedì 31 agosto alle 22, con uno speciale che viene presentato così:

“Un medico dell’ospedale di Saronno sono responsabili della morte di quattro pazienti e del marito di lei. Queste sono le accuse che portano in carcere Leonardo Cazzaniga e Laura Taroni nell’inchiesta “Angeli e Demoni”condotta dalla procura di Busto Arsizio. Le indagini poi si amplieranno fino a ipotizzare 15 omicidi. Per 12 di queste morti Cazzaniga è stato riconosciuto colpevole e condannato all’ergastolo più tre anni di isolamento diurno. Anche Maria Rita Clerici e Luciano Guerra, madre e suocero di lei, sarebbero stati uccisi dalla coppia”.