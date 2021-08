Gli appelli e l’educazione non bastano? il Comune di Vedano Olona prova con i “disegnini”

L’educazione non sempre basta, gli appelli non sempre funzionano, e allora il Comune di Vedano prova a combattere la brutta abitudine di chi non si cura di raccogliere le deiezioni dei propri cani da strade e marciapiedi con disegni facili facili, inequivocabili.

I nuovi pittogrammi che simboleggiano un padrone educato che raccoglie quanto prodotto dal proprio cagnolino sono comparsi in questi giorni in diversi punti del paese e hanno suscitato la curiosità di molti vedanesi, che sui social hanno promosso a pieni voti l’iniziativa del Comune e che ora li vorrebbero anche fuori dal cancello della propria casa. Ma non è così facile, come racconta il consigliere delegato alla comunicazione Pino Santacroce.

«L’idea è nata da uno spunto dei titolari dell’erboristeria di corso Matteotti, che li avevano visti a Morazzone, e contemporaneamente si è sviluppata nell’ambito della Consulta canina che è stata istituita a Vedano Olona qualche anno fa – spiega il consigliere – Così ne ho parlato con la comandante della Polizia locale, perché ci sono delle regole da seguire anche per questo tipo di messaggi, sono stati fatti dei sopralluoghi per vedere dove si potevano posizionare e in occasione del recente rifacimento della segnaletica stradale abbiamo chiesto alla ditta di realizzarli».

I disegni sono stati posizionati sui marciapiedi in alcuni dei punti più critici del paese, particolarmente soggetti a questo malcostume, ma non possono essere fatti ovunque: «In tanti ci stanno chiedendo di farli anche in altre zone, ma bisogna sapere che ci sono determinate condizioni che devono essere rispettate – aggiunge Pino Santacroce – Ad esempio ci deve essere un marciapiedi o un tratto pedonale, non devono interferire con la segnaletica orizzontale esistente, insomma vanno seguite delle regole. Invitiamo comunque a segnalarci altre zone e situazioni critiche per quanto riguarda questo malcostume e vediamo se potremo intervenire anche lì».

Un regalo alla comunità arrivato proprio a ridosso della Giornata mondiale del cane che si celebra ogni anno il 26 agosto. Perché il rispetto delle regole porta ad avere un paese più pulito per tutti ma anche ad una maggiore tolleranza verso i proprietari dei cani.