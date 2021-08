“Hard 2 face reality”: affrontare la realtà, superando le paure

Questa canzone mi fa riflettere molto su tanti aspetti. Per quanto possiamo essere innamorati di qualcuno o qualcosa che però non ricambia il nostro amore, non dobbiamo restare e soffrire. Dobbiamo invece reagire e andare avanti, anche cambiando alcune cose di noi: modificarsi non per gli altri, ma per se stessi.

Come dice la canzone “è difficile affrontare la realtà” perché abbiamo paura di star male e non sentirci bene, per questo motivo spesso ci rifugiamo in una realtà costruita da noi, parallela a quella della vita reale. In queste situazioni tendiamo a isolarci e non chiedere aiuto a nessuno ma, come il video fa notare, le amicizie aiutano: avere una spalla su cui piangere e con cui parlare è molto importante, per quanto scontato possa sembrare.

Nel testo risuona questa frase “Rain’s a requirement for flowers to grow” che significa “la pioggia è un requisito per far crescere i fiori” per me significa che avere qualcuno con cui parlare, avere un amico al tuo fianco, ti aiuta a star bene e crescere come lo possono fare le stesse situazioni difficili che alcune volte la vita ci presenta. Anche se è difficile affrontare la realtà, non aver paura, non sei solo!

Hard 2 Face Reality

Poo Bear ft. Justin Bieber & Jay Electronica

TRADUZIONE

A volte è difficile affrontare la realtà, oh, oh

Anche se potresti arrabbiarti con me, oh, oh

A volte è difficile affrontare la realtà

Sarei dovuto essere adeguato alla mia vita

Avere l’opportunità di restare e aspettare per un’ultima volta

Ora sei in piedi proprio di fronte a me

Mi ferisce sapere di aver mentito

Cercavo di proteggere i tuoi sentimenti

Tu hai letto tra le righe

Spero che il tuo cuore abbia iniziato a guarire

A volte è difficile affrontare la realtà, oh, oh

Anche se potresti arrabbiarti con me, oh, oh

A volte è difficile affrontare la realtà

Non avere paura di stare da solo

Non avere paura di uscire dalla tua comfort zone

So che è difficile lontano da casa

Non è facile stare tutto da solo

Le relazioni al telefono

Parlare tutta la notte alla tua persona più importante

A volte è difficile affrontare la realtà, oh, oh

Anche se potresti arrabbiarti con me, oh, oh

A volte è difficile affrontare la realtà

A volte è difficile affrontare la realtà

Amore e morte sono piuttosto simili

Vanne e vengono come dei ladri acrobati

La verità è piuttosto dura da affrontare

Come i fatti attuali fatti per quelli del piano terra

La pioggia è un requisito per far crescere i fiori

E il dolore è un requisito perché cresca la forza

E’ un miracolo come uno possa cambiare

Da come era solo un’ora fa

Così come la vita, è solo un ciclo

L’immagine più grande e l’immagine più piccola

Sono esattamente le stesse, macro e micro

Spezza il tuo atomo e lascia brillare la tua luce

Un giorno puoi essere il Re del Pop

E quello dopo solo “Wacko” Michael

E’ la natura dell’umanità, proprio come ci aveva detto

Affrontiamo la realtà, spezziamo questo ciclo

So che fa male vedere la verità sul tuo viso

Circostanze di quando sei sulle tue ginocchia

Vai avanti e piangi un oceano, ma non annegare

Non volevo mettere il tuo cuore a riposo, oh

Non perdere il tuo rispetto per te stessa

Mi scuso, per essere un uomo

E’ ciò che è successo, non vedi?

A volte è difficile affrontare la realtà, oh, oh

Anche se potresti arrabbiarti con me, oh, oh

A volte è difficile affrontare la realtà

A volte è difficile affrontare la realtà

TESTO ORIGINALE

Sometimes it’s hard to face reality, oh, oh

Even though you might get mad at me, oh, oh

Sometimes it’s hard to face reality

Don’t be afraid to stand alone

Don’t be afraid to stand outside the comfort zone

I know it’s hard away from home

And it ain’t easy all alone

Relationships over the phone

Talkin’ to your significant other all night long

Sometimes it’s hard to face reality, oh, oh

Even though you might get mad at me, oh, oh

Sometimes it’s hard to face reality

Sometimes it’s hard to face reality

Love and death are quite similar

How they come and go like cat burglars

Reality is kinda hard to face

Like actual facts is for flat-earthers

Rain’s a requirement for flowers to grow

And pain’s a requirement for power to grow

It’s a miracle how one can change

From one what was just hours ago

Such is life though, it’s just a cycle

The bigger picture and the smaller picture

Are exactly the same, it’s macro, micro

Crack your atom and let your light glow

One day, you could be the king of pop

And the next one just be “Wacko” Michael

It’s human nature, just like he told us

Let’s face reality, crack the cycle

Know it hurts to see the truth in your face

Circumstances when you’re down on your knees

Go on and cry an ocean, but don’t drown in it

Didn’t mean to put your heart at ease, oh

It’s true, oh don’t lose your self esteem

I apologise, for being a man

It’s what happens, don’t you see?

Sometimes it’s hard to face reality, oh, oh

Even though you might get mad at me, oh, oh

Sometimes it’s hard to face reality

Sometimes it’s hard to face reality