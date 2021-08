Incidente tra auto e moto a Besnate, ferita una 52enne

Incidente stradale poco dopo le 20 a Besnate: una donna di 52 anni è rimasta ferita, anche se non è in pericolo di vita.

È successo in via Vittorio Veneto, periferia del paese: si è trattato di uno scontro tra auto e moto. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre a una gazzella dei carabinieri per i necessari rilievi (la foto è d’archivio).

La donna ferita è stata portata in “codice giallo” all’ospedale di Circolo di Varese.

È stata una giornata funestata da diversi incidenti nella zona del Gallaratese, tra cui due avvenuti nel primo pomeriggio a poche decine di metri di distanza nel rione Cascinetta di Gallarate.